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19:25, 9 августа 2024Забота о себе

Покалывания в руках и ногах оказались симптомом опасного заболевания

Невролог Ботина: покалывания в конечностях могут говорить о рассеянном склерозе

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Нарушение чувствительности в руках и ногах может оказаться одним из симптомов развития опасного заболевания — рассеянного склероза, сообщила невролог Анна Ботина. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам врача, при рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют миелиновое покрытие нервных волокон в головном и спинном мозге. «Симптомы зависят от того, где возник очаг демиелинизации. В начале заболевания может отмечаться абсолютно неспецифическая картина: общая слабость и утомляемость, шаткость при ходьбе, трудности в запоминании, головокружение», — перечислила Ботина.

Кроме того, о развивающемся рассеянном склерозе могут говорить связанные с поражением зрительного нерва расстройства одного глаза: острое ухудшение зрения от нечеткости до слепоты, двоение картинки или выпадение половины поля зрения, объяснила врач. Также, продолжила Ботина, часто встречаются такие проявления заболевания, как онемение, покалывание или ощущение покалывания в конечностях, снижение или потеря чувствительности в руках, ногах или на туловище, слабость в одной или в нескольких конечностях, нарушения координации и равновесия при ходьбе, могут быть трудности при выполнении точных движений.

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Невролог порекомендовала при появлении этих симптомов сразу же обращаться к врачу. Для подтверждения рассеянного склероза необходима люмбальная (спинномозговая) пункция, уточнила она.

Ранее врач-невролог Галина Неврюзина рассказала об опасных причинах зевоты. Среди возможных причин непрекращающейся зевоты она назвала последствия инсульта, хроническую сердечную недостаточность, рассеянный склероз.

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      Александра Лисица
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