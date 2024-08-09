Поставлявшая продукты Минобороны Украины компания уклонялась от налогов

БЭБ Украины: поставлявшая продукты Минобороны компания не платила налоги

Компания, которая поставляла продукты Минобороны Украины на миллиарды гривен, уклонялась от уплаты налогов. Об этом сообщило украинское Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Правоохранители задержали бухгалтера компании в Киевской области. Она перевозила более 4,7 миллиона евро наличными. Женщина не смогла объяснить происхождение денег. «Попытку вывезти и скрыть черную кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства», — сказано в публикации.

Уточняется, что в течение 2022-2023 годов компания поставила товаров на сумму 14,5 миллиарда гривен с НДС. При этом ее сотрудники оформили несколько бестоварных операций по покупке и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Благодаря подмене номенклатуры и завышения стоимости товаров компания безосновательно сформировала расходы на налоговый кредит по НДС и смогла не платить налоги, добавили в БЭБ.

Ранее Минобороны Украины решило создать реестр-базу недобросовестных партнеров с Запада. Такое решение направлен на повышение прозрачности и ответственности в процессе закупок для украинских войск, объяснили в ведомстве.

