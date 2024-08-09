Появились новые подробности оказания помощи Поддубному

Военкор Коц: на промежуточном пункте не узнали Поддубного

На промежуточном пункте оказания помощи не сразу узнали военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом рассказал медик-доброволец с позывным Дед в интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

По его словам, изначально медики не поняли, кого им доставили. «Приняли его так же, как и любого другого раненого», — сообщил он, добавив, что пациента узнали только после того, как погрузили в машину до областной больницы.

Ранее Дед рассказал, что Поддубного на промежуточный пункт привез житель Курской области, который ехал из города Суджи. Он заметил лежащего на обочине военкора и затащил его к себе в машину.

В настоящее время Поддубный находится в московском НИИ Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое, но условно стабильное.