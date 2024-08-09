Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:49, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Появились новые подробности оказания помощи Поддубному

Военкор Коц: на промежуточном пункте не узнали Поддубного

Фото: РИА Новости

На промежуточном пункте оказания помощи не сразу узнали военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом рассказал медик-доброволец с позывным Дед в интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

По его словам, изначально медики не поняли, кого им доставили. «Приняли его так же, как и любого другого раненого», — сообщил он, добавив, что пациента узнали только после того, как погрузили в машину до областной больницы.

Ранее Дед рассказал, что Поддубного на промежуточный пункт привез житель Курской области, который ехал из города Суджи. Он заметил лежащего на обочине военкора и затащил его к себе в машину.

В настоящее время Поддубный находится в московском НИИ Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое, но условно стабильное.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области. Кто еще отправился отражать атаки ВСУ?

      Блейк Лайвли едва не оголила грудь во время фотосессии

      В США сообщили о переброске на Ближний Восток «огромного количества военных сил»

      В Японии призвали США извиниться за атомные бомбардировки

      Порнозвезда из России рассказала об изнанке работы в секс-индустрии

      Сенатор рассказал об отлове пенсионеров для ВСУ

      Беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в российском регионе

      Появились новые подробности оказания помощи Поддубному

      В Липецкой области произошла детонация взрывоопасных объектов

      Россиянка описала Стамбул словами «одинокая женщина — красная тряпка для жуликов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше