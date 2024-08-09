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15:53, 9 августа 2024Из жизни

Принцессу Нидерландскую обвинили в запугивании государственных служащих

Фонд принцессы Лаурентин Нидерландской обвинили в запугивании чиновников

Фото: Rotapool / Globallookpress.com

Жену младшего брата короля Нидерландов принцессу Лаурентин обвинили в запугивании государственных служащих в рамках сотрудничества ее фонда и Министерства финансов. Об этом пишет NL Times.

Принцесса Нидерландская создала фонд «За равное восстановление» (SGH) после скандала, связанного с пособиями по уходу за ребенком. С 2005 по 2019 год десятки тысяч родителей в стране были ошибочно обвинены в мошенничестве — их неправомерно обязали вернуть государству полученные в рамках социальной помощи деньги. В 2018 году дело привлекло внимание общественности, началось расследование. Результатом этого скандала стала отставка голландского правительства в 2021 году.

Фонд SGH оказывает помощь жертвам несправедливых обвинений и в рамках своей деятельности тесно сотрудничает с Министерством финансов Нидерландов. Об обвинениях в адрес Лаурентин стало известно после публикации датской газеты AD. Она со ссылкой на инсайдеров заявила, что принцесса и сотрудники ее фонда в отношениях с чиновниками поддерживают «культуру страха». Анонимные госслужащие рассказали, что принцесса излишне эмоциональна: она оскорбляет тех, с кем должна сотрудничать, и не терпит противоречий.

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Пресс-служба SGH назвала все обвинения со стороны чиновников клеветническими и пригрозила AD судебным иском за «бездоказательность» материала. В фонде считают, что статья направлена на то, чтобы подорвать доверие к принцессе. Сообщается, что программа фонда Лаурентин, обрадовавшая пострадавших родителей щедрыми выплатами, в будущем может стоить государству лишних миллиардов. Эти подсчеты заставили Министерство финансов сомневаться в надежности предложения принцессы, однако ее поддержало большинство в парламенте. После этого она начала реализовывать свою программу через SGH.

Представители фонда, как и пресс-служба Министерства финансов, отметили, что сотрудничество между учреждениями действительно «сопровождается эмоциями», но они готовы продолжать работать вместе.

Ранее сообщалось, что принцесса Катарина-Амалия Нидерландская, которая вернулась на родину, рассказала о бегстве в Испанию от мафии. Марокканская мафия, возглавляемая Ридуаном Таги, планировала похищение наследницы европейской королевской семьи, поэтому ей пришлось уехать в другую страну.

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      Юлия Юткина
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