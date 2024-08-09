Прокат самокатов и велосипедов подорожал

«Чек индекс»: рынок аренды велосипедов вырос почти в полтора раза

За первые шесть месяцев 2024 года российский рынок аренды велосипедов показал 43-процентный рост, если сравнивать с первым полугодием 2023 года. Об этом сообщил «Чек индекс».

По его данным, услуги проката в целом подорожали на 19 процентов. Число покупок выросло на 14 процентов. Для шеринга велосипедов цена выросла на 17 процентов. Для самокатов — на 13 процентов при увеличении количества покупок на 20 процентов. В первом случае средний чек составил 580 рублей, во втором — 290 рублей.

Аналогичные тенденции наблюдаются в сегменте аренды авто. Средний чек увеличился на 10 процентов, до 676 рублей. Число покупок прибавило девять процентов.

Для шеринга зарядных устройств средний чек составил 142 рубля. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Количество покупок — плюс 12 процентов.

Кроме того, россияне стали чаще брать в аренду спортивный инвентарь, а также инструменты для строительства и ремонта. В первом случае число покупок выросло на 17 процентов, а во втором — на 14 процентов.

В конце мая стало известно, что в РФ повысят штрафы за нарушение правил вождения самокатов. Наказание для провинившихся может составить от 500 рублей до 150 тысяч.

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