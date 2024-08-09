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15:13, 9 августа 2024Экономика

Прокат самокатов и велосипедов подорожал

«Чек индекс»: рынок аренды велосипедов вырос почти в полтора раза

Фото: Galina Barbieri / Globallookpress.com

За первые шесть месяцев 2024 года российский рынок аренды велосипедов показал 43-процентный рост, если сравнивать с первым полугодием 2023 года. Об этом сообщил «Чек индекс».

По его данным, услуги проката в целом подорожали на 19 процентов. Число покупок выросло на 14 процентов. Для шеринга велосипедов цена выросла на 17 процентов. Для самокатов — на 13 процентов при увеличении количества покупок на 20 процентов. В первом случае средний чек составил 580 рублей, во втором — 290 рублей.

Аналогичные тенденции наблюдаются в сегменте аренды авто. Средний чек увеличился на 10 процентов, до 676 рублей. Число покупок прибавило девять процентов.

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Для шеринга зарядных устройств средний чек составил 142 рубля. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Количество покупок — плюс 12 процентов.

Кроме того, россияне стали чаще брать в аренду спортивный инвентарь, а также инструменты для строительства и ремонта. В первом случае число покупок выросло на 17 процентов, а во втором — на 14 процентов.

В конце мая стало известно, что в РФ повысят штрафы за нарушение правил вождения самокатов. Наказание для провинившихся может составить от 500 рублей до 150 тысяч.

В Госдуме задумались о том, чтобы вообще запретить в России электросамокаты.

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