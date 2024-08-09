Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 9 августа 2024Наука и техника

Раскрыта природа источника загадочного излучения

Nature: обнаружено самое слабое устойчивое излучение для быстрого радиовсплеска

Изображение: S. Dagnello / NSF / AUI / NRAO

Международная группа астрофизиков обнаружила самое слабое устойчивое радиоизлучение, когда-либо зарегистрированное для быстрого радиовсплеска (FRB), что позволило раскрыть природу источника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой мощные космические явления загадочного происхождения, которые длятся всего несколько миллисекунд, но при этом высвобождают огромное количество энергии. Всплеск FRB 20201124A был обнаружен в 2020 году на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Он оказался одним из редких случаев, когда быстрый радиовсплеск сопровождается устойчивым радиоизлучением.

Материалы по теме:
Дали сигнал Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Дали сигналКак астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
5 января 2020
Темная сила Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Темная силаУченым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
14 апреля 2019

Для изучения FRB20201124A использовался радиотелескоп Very Large Array (VLA) в США. Наблюдения показали, что источник постоянного радиоизлучения, связанный с FRB, является плазменным пузырем, окружающий центральный объект, порождающий всплеск.

Ученые также сузили круг потенциальных источников энергии для FRB. Исследователи предполагают, что в основе явления лежит магнитар (сильно намагниченная нейтронная звезда) или рентгеновская двойная звезда с высокими темпами аккреции. Вероятно, ветры, создаваемые этими объектами, раздувают плазменный пузырь, создавая устойчивое радиоизлучение.

Для подтверждения физической связи между плазменным пузырем и центральным источником FRB ученые провели дополнительные наблюдения с использованием интерферометра NOEMA и телескопа GranTeCan. Эти данные позволили исследователям реконструировать общую картину, связав компактный радиоисточник с областью звездообразования, где происходит FRB.

Однако исследователи исключили сценарий, согласно которому постоянное радиоизлучение исходит из области звездообразования и, следовательно, физически не связано с источником FRB. Локальная скорость звездообразования была слишком низкой для генерации непрерывного радиоизлучения.

Результаты исследования помогают лучше понять природу устойчивых излучений, сопровождающих быстрые радиовсплески, и добавляет важный элемент в разгадку их происхождения. До сих пор этот тип излучения был связан только с двумя FRB низкой яркости, что не позволяли проверить предложенные гипотезы.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили «массированную атаку» на Липецк. После прилета дронов жители стали получать фейковые призывы покинуть город

      Американец узнал национальность россиянки и предложил ей милостыню

      Эвакуированным из-за атаки ВСУ жителям Липецкой области разрешили возвращаться домой

      Раскрыта природа источника загадочного излучения

      Тайвань отследил военную активность Китая у своего побережья

      Российского рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике

      Трамп назвал ошибку политики США в отношении России и Китая

      В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия после атаки ВСУ

      На Украине поврежден объект критической инфраструктуры

      Трое россиян фиктивно закупили товары в семи странах и вывели за рубеж миллиарды рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше