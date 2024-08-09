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14:21, 9 августа 2024Культура

Раненный в США сын Джигарханяна рассказал о своем самочувствии

Раненный в США сын Джигарханяна сообщил, что чувствует себя нормально
Степан Джигарханян

Степан Джигарханян. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, получивший ранение в результате обстрела в США, рассказал о своем самочувствии. Его слова приводит Prozvezd.

Степан сообщил, что находится дома и чувствует себя нормально. «Повезло, что пуля прошла по касательной, поэтому тяжкого вреда не причинила», — пояснил он.

Сын артиста отметил, что получил сотни сообщений от знакомых после случившегося. Он заверил всех, что «не собирается умирать».

Ранее Джигарханян-младший сообщил, что проходит реабилитацию в домашних условиях, поскольку американские врачи отказались лечить его бесплатно. Он отметил, что ночь в госпитале стоила 36 тысяч долларов.

Степан Джигарханян случайно стал свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из едущего автомобиля. Одна из пуль пролетела мимо, вторая задела его голову по касательной.

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      Мария Рюрикова
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