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12:02, 9 августа 2024Экономика

Раскрыт рост цен на новые и подержанные легковушки

«Автостат»: средневзвешенная цена новой легковушки дошла до 3,16 миллиона рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За первые шесть месяцев 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 14 процентов, а подержанного — на 19 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,16 миллиона рублей, а подержанного — 1,17 миллиона.

Отмечается, что средневзвешенную цену по новым легковым автомобилям определяют с учетом средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций. Для автомобилей с пробегом ее рассчитывают с учетом объемов рынка по модели и году выпуска, однако не принимая во внимание модификации.

Ранее сообщалось, что по итогам второго летнего месяца средняя стоимость новых автомобилей в России опустилась на один процент, если сравнивать с июнем. В годовом выражении спад оценили в шесть процентов.

Всего за семь месяцев 2024 года в России продали 996,2 тысячи автомашин, что превысило прошлогодние показатели почти на 60 процентов.

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