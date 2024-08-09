Раскрыта обстановка с поездами на юг через Курскую область

ГСЭ: проходящие через Курскую область поезда «Таврия» курсируют в штатном режиме

Поезда «Таврия» в Крым, проходящие через Курскую область, курсируют в штатном режиме. Обстановку с железнодорожным сообщением с югом России ТАСС раскрыли в пресс-службе крымского ж/д перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Уточняется, что у ГСЭ через этот регион ходит поезд №474/473 Смоленск — Симферополь. На его маршруте есть станции Брянск-Орловский, Карачев, Орел и Курск, где в состав поезда включается прицепная группа вагонов из Белгорода. Маршрут и расписание не меняются, добавили в пресс-службе перевозчика.

8 августа стало известно, что вокзалы трех станций в приграничной области временно закрыли для пассажиров. Такие меры были приняты на фоне обстрелов Курской области.