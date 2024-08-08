Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:06, 8 августа 2024Путешествия

Три вокзала в приграничной области закрыли на фоне обстрелов

Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыли

Кадр: Матвей / YouTube

Вокзалы трех станций в приграничной области временно закрыли для пассажиров. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что речь идет о станциях Суджа, Псёл и Коренево в Курской области. Отмечается, что за исключением Суджанского и Кореневского районов движение в регионе осуществляется штатно.

О закрытии железнодорожных объектов стало известно на фоне обстрелов Курской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться вглубь региона, их удалось остановить в населенном пункте Коренево.

Бои продолжаются третьи сутки. В ходе столкновений пострадали мирные жители, у большинства из них осколочные ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Генерал-майора Попова попросили «строго наказать» отправкой в Курскую область

      В России ответили на шутку волейболиста сборной Франции о россиянах на Олимпиаде

      Россиянин случайно выстрелил в сына из ружья

      Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область детей

      Москвичам предсказали грозу

      Москвич переломал ребра 63-летней матери

      Раскрыта судьба бронзовых медалей Олимпиады-2022 российских фигуристов

      Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр

      Названа максимально допустимая порция арбуза и дыни в день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше