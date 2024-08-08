Три вокзала в приграничной области закрыли на фоне обстрелов

Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыли

Вокзалы трех станций в приграничной области временно закрыли для пассажиров. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что речь идет о станциях Суджа, Псёл и Коренево в Курской области. Отмечается, что за исключением Суджанского и Кореневского районов движение в регионе осуществляется штатно.

О закрытии железнодорожных объектов стало известно на фоне обстрелов Курской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться вглубь региона, их удалось остановить в населенном пункте Коренево.

Бои продолжаются третьи сутки. В ходе столкновений пострадали мирные жители, у большинства из них осколочные ранения.