Бойца ЧВК «Вагнер» осудили за расправу над двумя отказавшимися идти на Москву сослуживцами

Суд в Воронеже дал 16 лет бойцу ЧВК «Вагнер» за расстрел двух сослуживцев

Воронежский областной суд огласил приговор в отношении бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина — 26-летнего Ярослава Шеховцова, который выстрелил в сослуживцев за отказ участвовать в походе на Москву. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, тела двух мужчин в военной форме были найдены в июле 2023 года недалеко от трассы возле села Оськино в Воронежской области. Подозреваемым в расправе оказался Шеховцов — на допросе он признался, что сделал это из-за отказа сослуживцев участвовать в военном мятеже.

По решению суда мужчина получил 16 лет колонии.

О начале мятежа Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Глава ЧВК «Вагнер» обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, и, пригрозив применить силу, направил колонны техники и наемников в сторону Москвы.