ВСУ начали использовать робособак на фронте

AFP: ВСУ стали использовать робособак для разведки и обнаружения мин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять на фронте роботов-собак. Об этом сообщает AFP.

По информации агентства, подобные роботы могут заменить человека при выполнении опасных заданий на фронте — например, для обнаружения мин или разведки. В ходе демонстрации для журналистов робопес BAD One выполнял команды оператора — бегал, прыгал и приседал. У ВСУ также есть более продвинутая модификация BAD Two, однако ее не стали раскрывать из соображений безопасности.

«Этот робот снижает риск для солдат и повышает оперативные возможности», — заявил оператор AFP. По его словам, у робособаки есть преимущества перед живым военным, так как она является менее заметной и более маневренной.

Роботы могут использовать тепловизор для осмотра траншей и внутренних помещений. Также машину используют для поиска мин и самодельных взрывных устройств и перевозки медикаментов или прочего груза весом до семи килограммов. Робособака оснащена аккумулятором, рассчитанным на два часа работы. Сохраненные в памяти устройства данные можно удаленно уничтожить.

В ВСУ не стали раскрывать количество робопсов, принятых на вооружение. 6 августа в Telegram-канале «Политика Страны» появилась информация, что подобных роботов начали использовать в качестве разведчиков в Торецке.

В конце июня китайские ученые рассказали о создании прототипа первого робота, способного управлять войсками. Машина умеет анализировать действия противника и использовать опыт военачальников прошлых лет.