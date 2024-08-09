Россиянам назвали страну-хит к 2030 году

Эксперт по туризму Котляр: к 2030 году Саудовская Аравия станет хитом у россиян

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала страну, которая станет хитом у россиян к 2030 году. Прогноз она опубликовала в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По ее мнению, такой страной будет Саудовская Аравия. Котляр пояснила, что соотечественники будут стремиться попасть туда, чтобы посмотреть «невероятные, немыслимое проекты».

Эксперт по туризму добавила, что власти этого арабского государства стремительно развивают как въездной, так и международный туризм в рамках проекта «Видение 2030», вкладывая в экономику миллиарды. «Появились новые продукты, строятся отели, развивается авиация, круизный рынок», — написала Котляр.

В июне министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия надеется на отмену виз с шестью странами, в том числе Саудовской Аравией. По его словам, соответствующие соглашения подпишут до конца 2024 года.

