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18:03, 9 августа 2024Путешествия

Россиянам назвали страну-хит к 2030 году

Эксперт по туризму Котляр: к 2030 году Саудовская Аравия станет хитом у россиян

Фото: Freepik

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала страну, которая станет хитом у россиян к 2030 году. Прогноз она опубликовала в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По ее мнению, такой страной будет Саудовская Аравия. Котляр пояснила, что соотечественники будут стремиться попасть туда, чтобы посмотреть «невероятные, немыслимое проекты».

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Эксперт по туризму добавила, что власти этого арабского государства стремительно развивают как въездной, так и международный туризм в рамках проекта «Видение 2030», вкладывая в экономику миллиарды. «Появились новые продукты, строятся отели, развивается авиация, круизный рынок», — написала Котляр.

В июне министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия надеется на отмену виз с шестью странами, в том числе Саудовской Аравией. По его словам, соответствующие соглашения подпишут до конца 2024 года.

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      Марина Черняк
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