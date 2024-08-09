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16:15, 9 августа 2024Экономика

Россиянин потратил два олимпийских бассейна воды и попал под суд

Минераловодский водоканал подал в суд на жителя, потратившего 4500 кубов воды

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

«Минераловодский водоканал» подал в суд на мужчину, потратившего два олимпийских бассейна воды за месяц из крана одной одной раковины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ответчик владеет небольшим автосервисом, где установлена одна раковина. На протяжении семи лет заведение тратило около трех-четырех кубометров воды в месяц и платило за них от 100 до 300 рублей. Однако в ноябре 2022 года расход увеличился до 4,5 тысячи кубов. Владельцу выставили счет в 300 тысяч рублей.

Мужчина заявил, что коммунальщики допустили ошибку, и не стал оплачивать квитанцию. Он потребовал перерасчет, но получил отказ от «Водоканала» — там заявили, что данные правильные. В феврале 2023-го в автосервисе отключили воду за неуплату. «Водоканал» обратился в суд с требованием взыскать долг. Владелец сервиса подал ответный иск, где указал, что ему несправедливо начислили задолженность.

Отмечается, что согласно техпаспорту установленной в автосалоне сантехники, даже если открыть воду на полную и лить круглосуточно, за месяц выйдет в три раза меньше, чем посчитали коммунальщики. Экспертиза также показала, что счетчик неисправен. Однако «Водоканал» настаивает на повторной проверке.

Ранее в Обнинске коммунальщики решили почистить латунные звезды на аллее кетчупом. Нестандартное решение возмутило местных жителей.

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      Александра Качан
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