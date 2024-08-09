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09:43, 9 августа 2024Путешествия

Россиянка отсудила у полиции почти 200 тысяч рублей за сорванный отпуск

Mash: россиянка отсудила у полиции 170 тысяч рублей из-за ошибки в паспорте

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянка лишилась отпуска из-за ошибки в заграничном паспорте и отсудила у полиции почти 200 тысяч рублей. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По данным источника, в 2023 году 30-летняя жительница Нефтеюганска собиралась отдохнуть с мужем в Таиланде и должна была полететь туда через екатеринбургский аэропорт Кольцово. На паспортном контроле женщину развернули: в графе с местом рождения в ее загранпаспорте вместо Ставрополя было написано «Страврополь».

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Россиянка решила подать в суд из-за сорванного отпуска. Там встали на сторону туристки и постановили, что ей должны вернуть более 170 тысяч рублей. «МВД хотят обжаловать решение, но шансы у правоохранителей небольшие», — говорится в публикации.

Как объяснил адвокат Владимир Александров, ответственность за некачественные услуги несет орган, который их оказал. В случае россиянки это ОМВД России по Нефтеюганску.

Другая путешественница не смогла улететь в Турцию из-за опечатки в паспорте. Отмечалось, что в номере документа не совпадала только одна цифра.

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      Мария Борисова
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