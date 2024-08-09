Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:15, 9 августа 2024Экономика

Российские пивовары попросили повысить пошлины на импортное пиво в 10 раз

«Ъ»: производители РФ попросили повысить пошлины на импортное пиво в 10 раз

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Российские пивовары обратились к властям с просьбой повысить в 2024 году ввозные пошлины на пиво из недружественных стран в 10 раз. Об этом со ссылкой на письмо Минфина РФ отечественным производителям пишет «Коммерсантъ».

Ведомство попросило компании оценить целесообразность роста пошлин на такие напитки с 0,1 до 1 евро за литр в этом году, и до 1,5 евро за литр — в 2025-м. С такой инициативой в министерство обратился холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ) (создан на базе российского подразделения Heineken, выпускает пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота»).

В компании отмечают, что активный ввоз импортного пива негативно сказывается на российской отрасли, что может привести к уменьшению объемов внутреннего производства и налоговых отчислений. При этом в ОПХ добавили, что их позиция согласована с Ассоциацией производителей пива, солода и напитков.

Материалы по теме:
В мире стремительно исчезают пчелы. Почему это может привести к глобальному кризису?
В мире стремительно исчезают пчелы.Почему это может привести к глобальному кризису?
8 июля 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

По словам источника «Ъ», обращение ОПХ в Минфин связано с тем, что Heineken отказался передать российской структуре флагманские бренды Heineken и Amstel, из-за чего продажи компании сократились. С помощью повышения пошлин холдинг хочет повлиять на снижение импорта, добавил собеседник издания.

В то же время в Московской пивоваренной компании («Хамовники», «Жигулевское Барное», Hollandia, Schlitz) не поддержали инициативу ОПХ по увеличению пошлин. В компании объяснили, что импорт пива уже ограничен «естественным способом» из-за проблем с логистикой и с трансграничными платежами.

По прогнозам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, резкое увеличение ставки пошлины на пиво повысит среднюю цену импортных напитков с 80 до 250 рублей за банку. При этом больше всего пострадают компании, импортирующие пенный напиток из недружественных стран, добавил он.

В России в первом полугодии подскочили продажи пива — рынок этого напитка вырос на 12,8 процента в денежном выражении. При этом именно пиво остается лидером среди всех категорий спиртных напитков — на него приходится 82,9 процента в объеме продаж алкогольного рынка РФ. В денежном выражении доля продаж пива в январе-июне составила 42 процента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      Нашедший на дороге раненого Поддубного мужчина рассказал о спасении военкора

      Популярные марки тампонов признали вызывающими рак и бесплодие

      Российские следователи завершили дела иностранных наемников из ВСУ

      Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

      Россиянок научили сохранять свежесть прически в жару

      В сети высмеяли внешность Собчак на новом видео фразой «передоз ботокса»

      В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

      Египетского борца задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

      Мошенник обманул научного сотрудника ФИЦ РАН на 2,3 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше