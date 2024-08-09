Российские пивовары попросили повысить пошлины на импортное пиво в 10 раз

«Ъ»: производители РФ попросили повысить пошлины на импортное пиво в 10 раз

Российские пивовары обратились к властям с просьбой повысить в 2024 году ввозные пошлины на пиво из недружественных стран в 10 раз. Об этом со ссылкой на письмо Минфина РФ отечественным производителям пишет «Коммерсантъ».

Ведомство попросило компании оценить целесообразность роста пошлин на такие напитки с 0,1 до 1 евро за литр в этом году, и до 1,5 евро за литр — в 2025-м. С такой инициативой в министерство обратился холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ) (создан на базе российского подразделения Heineken, выпускает пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота»).

В компании отмечают, что активный ввоз импортного пива негативно сказывается на российской отрасли, что может привести к уменьшению объемов внутреннего производства и налоговых отчислений. При этом в ОПХ добавили, что их позиция согласована с Ассоциацией производителей пива, солода и напитков.

По словам источника «Ъ», обращение ОПХ в Минфин связано с тем, что Heineken отказался передать российской структуре флагманские бренды Heineken и Amstel, из-за чего продажи компании сократились. С помощью повышения пошлин холдинг хочет повлиять на снижение импорта, добавил собеседник издания.

В то же время в Московской пивоваренной компании («Хамовники», «Жигулевское Барное», Hollandia, Schlitz) не поддержали инициативу ОПХ по увеличению пошлин. В компании объяснили, что импорт пива уже ограничен «естественным способом» из-за проблем с логистикой и с трансграничными платежами.

По прогнозам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, резкое увеличение ставки пошлины на пиво повысит среднюю цену импортных напитков с 80 до 250 рублей за банку. При этом больше всего пострадают компании, импортирующие пенный напиток из недружественных стран, добавил он.

В России в первом полугодии подскочили продажи пива — рынок этого напитка вырос на 12,8 процента в денежном выражении. При этом именно пиво остается лидером среди всех категорий спиртных напитков — на него приходится 82,9 процента в объеме продаж алкогольного рынка РФ. В денежном выражении доля продаж пива в январе-июне составила 42 процента.