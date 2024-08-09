Российские военные уничтожили около взвода ВСУ в Запорожской области

Минобороны: у Вербового на запорожском направлении уничтожено около взвода ВСУ

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили около взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» получил боевую задачу — уничтожить подразделение ВСУ в опорном пункте на передовых позициях. Уточняется, что разведку целей и корректировку ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов.

«Выжившие боевики спешно оставили свои позиции», — добавили в Минобороны.

Ранее российские военные взяли в плен украинского солдата в районе населенного пункта Вербовое и проводили его до своих позиций. Бойца ВСУ обнаружили операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии. Он укрывался в блиндаже одного из опорных пунктов от артиллерии и ударных беспилотников.