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06:34, 9 августа 2024Россия

Российские военные уничтожили около взвода ВСУ в Запорожской области

Минобороны: у Вербового на запорожском направлении уничтожено около взвода ВСУ

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили около взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» получил боевую задачу — уничтожить подразделение ВСУ в опорном пункте на передовых позициях. Уточняется, что разведку целей и корректировку ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов.

«Выжившие боевики спешно оставили свои позиции», — добавили в Минобороны.

Ранее российские военные взяли в плен украинского солдата в районе населенного пункта Вербовое и проводили его до своих позиций. Бойца ВСУ обнаружили операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии. Он укрывался в блиндаже одного из опорных пунктов от артиллерии и ударных беспилотников.

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      Маргарита Пименова
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