Российский матрос поссорился с коллегой на судне и ударил его ножом в живот

Суд на Камчатке дал 7 лет матросу, пырнувшему самодельным ножом коллегу на судне

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края огласил приговор в отношении 43-летнего матроса, который пырнул коллегу самодельным ножом во время конфликта на судне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, все произошло в мае 2022 года. Уроженец Приморского края работал матросом на судне, находящемся на дрейфе в акватории Охотского моря около Соболевского района Камчатского края. В один из дней он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другим матросом, началась драка. Во время потасовки обвиняемый избил оппонента, а затем ударил его в живот самодельным ножом. Потерпевший не выжил.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ, приговорив к семи годам колонии строгого режима. С него также взыскали три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшего.

Ранее Майкопский районный суд огласил приговор в отношении 40-летнего охранника мужского монастыря, который напал с ножом на настоятеля. Он получил 3,5 года колонии общего режима.