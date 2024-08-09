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15:23, 9 августа 2024Россия

Российский солдат обвинил «Ахмат» в укрывательстве за спинами срочников и извинился

Солдат обвинил «Ахмат» в укрывательстве за спинами срочников в Курской области

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Российский солдат, раскритиковавший бойцов подразделения «Ахмат», извинился за свои слова. Записанное им обращение опубликовал Telegram-канал «ЧП Грозный 95».

Канал сообщает, что ранее военнослужащий на видео обвинил «Ахмат» в укрывательстве за спинами срочников. Это произошло на фоне прорыва украинских подразделений в Курскую область.

В новом ролике боец заявил об ошибочности своих слов и добавил, что только «Ахмат» оказывает им поддержку. «Прошу прощения за непонимание», — сказал он.

Ранее в похожей ситуации оказался российский военкор Владимир Романов, назвавший батальон «Ахмат» тиктокерами. Он также утверждал, что «Ахмат» стоит не на границе, а за срочниками. Вскоре после этого было опубликовано видеообращение, на котором Романов признал свою неправоту.

Тем временем командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области не происходит никаких необратимых процессов и сверхъестественных событий. По его словам, украинским войскам удалось перейти государственную границу, поскольку на ее протяжении не было сплошной оборонительной линии. После уничтожения задействованных в рейде на Курскую область войск Киеву будет уже нечего представить на поле боя, резюмировал Алаудинов.

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      Алан Босиков
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