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08:54, 9 августа 2024Россия

Российского рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике

В Уфе рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике, мужчину спасти не удалось

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Уфе рабочего зажевало в конвейер на местной птицефабрике. Это произошло из-за сортировщицы, которая отлучилась на перерыв, никого не предупредив. Спасти мужчину не удалось. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Как выяснило издание, россиянка переключила ленту для сбора яиц в автоматический режим. В это же время двое сотрудников ремонтировали оборудование.

Пока женщина была на обеде, один из работников попал под механизм. Реанимировать его медикам не удалось. Сортировщицу приговорили к ограничению свободы на полтора года.

Ранее сообщалось, что шестеро рабочих отравились газом на стройке в Екатеринбурге. По факту случившегося была назначена прокурорская проверка. Тогда четверых мужчин доставили в больницу, еще двое отказались от госпитализации.

До этого два сотрудника МЧС пострадали при тушении возгорания в Москве.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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