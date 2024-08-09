Сборная США продолжила возглавлять медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже

Сборная США продолжила возглавлять медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже. Рейтинг команд доступен на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

По общему числу медалей команда является абсолютным лидером. Всего в активе американской сборной 111 наград: 33 золотых, 39 серебряных и 39 бронзовых медалей.

На втором месте располагается сборная Китая с 33 золотыми, 26 серебряными и 23 бронзовыми наградами. На третьем месте по-прежнему находятся австралийцы. У них 18 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Россияне завершили выступление на турнире. 15 отечественных спортсменов принимали участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.