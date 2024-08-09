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23:56, 9 августа 2024Спорт

Сборная США продолжила возглавлять медальный зачет Олимпиады

Сборная США продолжила возглавлять медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Сборная США продолжила возглавлять медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже. Рейтинг команд доступен на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

По общему числу медалей команда является абсолютным лидером. Всего в активе американской сборной 111 наград: 33 золотых, 39 серебряных и 39 бронзовых медалей.

На втором месте располагается сборная Китая с 33 золотыми, 26 серебряными и 23 бронзовыми наградами. На третьем месте по-прежнему находятся австралийцы. У них 18 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Россияне завершили выступление на турнире. 15 отечественных спортсменов принимали участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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      Дарья Коршунова
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