Супермодель Синди Кроуфорд поделилась архивным снимком в бикини

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась архивным откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных черно-белых кадрах манекенщица позирует в бикини, состоящем из бюстгальтера в спортивном стиле и плавок со средней посадкой. При этом на снимке также запечатлен доберман, которого знаменитость держит на поводке.

Известно, что съемка была проведена в 2004 году. Ее автором стал немецкий и австралийский фотограф Хельмут Ньютон, дав ей название «Дама с доберманом».

Ранее в июле Синди Кроуфорд показала внешность без макияжа и рассказала, что посетила пластического хирурга. По ее словам, она прошла процедуру микроигольчатого радиочастотного лифтинга.