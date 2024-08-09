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12:07, 9 августа 2024Силовые структуры

Следователи заочно предъявили обвинения двум украинским военным за преступления в Донбассе

СК предъявил обвинения военным ВСУ Кривенко и Павлову за преступления в Донбассе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следователи заочно предъявили обвинения двум высокопоставленным украинским военным за преступления в Донбассе. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках совещания в Луганске, передает «Ленте.ру» пресс-служба ведомства.

Заочные обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко и экс-начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов принимаются меры к их розыску и аресту.

Кривенко и Павлов осуществляли преступные действия, связанные с так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины. Уточняется, что потерпевшими и жертвами этой «операции» стали 132 человека, а 87 объектов гражданской инфраструктуры в Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках были повреждены или полностью разрушены.

Ранее Останкинский суд Москвы заочно арестовал украинскую журналистку Янину Соколовскую. Против 51-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

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