Сообщение о появлении ВСУ западнее Суджи не подтвердилось

9 августа в социальных сетях и Telegram-каналах появилось сообщение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) появились западнее Суджи у населенных пунктов Мартыновка и Бондаревка. К публикациям прикреплены кадры с сухпайками НАТО, которые якобы местные жители нашли в лесу, отправившись за грибами. Однако эта информация не подтвердилась.

По кадрам, кроме закадровой озвучки, утверждающей о наличии украинских военных в этих населенных пунктах, установить, что фото и видео сделано там, невозможно. Кроме того, вопросы вызывают комментарии снимавшего видео. В условиях ожесточенных боев в регионе слова о «походе за грибами» звучат неправдоподобно.

Об ожесточенных боях, в частности, сообщали Минобороны России и врио заместителя главы Курской области Андрей Белостоцкий.

В местах дислокации ВСУ действительно могли быть обнаружены сухпайки НАТО, поскольку в атаках на Курскую область могли участвовать иностранные наемники из «Грузинского легиона» (террористическая организация, запрещена в России).

Не исключено, что эти кадры могли быть сделаны в других населенных пунктах Курской области и выданы за Мартыновку и Бондаревку. По данным Минобороны, Российская армия била по «живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи».

8 августа в Минобороны заявили, что российские бойцы не дали продвинуться ВСУ вглубь Курской области. По данным военного ведомства, ситуация в регионе оценивается как контролируемая и стабильная.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».