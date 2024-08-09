Сотрудница полиции попала под суд за секс с 15-летней школьницей

В Великобритании сотрудница полиции призналась в сексе с 15-летней школьницей

В Великобритании 21-летняя сотрудница полиции попала под суд за то, что состояла в сексуальных отношениях с 15-летней школьницей. Об этом сообщает The Sun.

Дарси Вудс-Броуди была арестована спустя полгода после того, как устроилась на работу в полицию. В ее телефоне нашли множество сообщений, изображений и видео, которыми она обменивалась с предполагаемой жертвой.

Во время разбирательства Вудс-Броуди призналась, что занималась с девочкой сексом, зная о ее возрасте. Суд установил, что половые акты между подростком и женщиной-полицейским происходили не только в доме Вудс-Броуди, но и в машине.

Женщина подала в отставку. Ее приговорили к двум годам заключения условно и на десять лет внесли в реестр половых преступников.

Ранее сообщалось, что в США 43-летнюю жительницу штата Луизиана арестовали за совращение 15-летнего подростка. Он был не единственным пострадавшим, женщина общалась еще с тремя подростками в возрасте от 14 до 16 лет и отправляла им свои фото и видео, на которых представала в обнаженном виде.