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06:30, 9 августа 2024Наука и техника

Обнаружена аномальная звезда

The Astrophysical Journal: обнаружена аномальная звезда

Фото: Pixabay

Астрономы Флоридского университета обнаружили звезду, которая ставит под сомнение современные представления об эволюции звезд и синтезе химических элементов. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

Звезда, получившая название J0524-0336, демонстрирует аномально высокое содержание лития, что не соответствует обычным моделям звездной эволюции. Обычно звезды с течением времени теряют более легкие элементы, такие как литий, производя более тяжелые, например, углерод и кислород. Однако в этой звезде лития оказалось в 100 тысяч раз больше, чем в Солнце на его нынешней стадии.

Для изучения химического состава J0524-0336 исследователи проанализировали ее спектр. Оказалось, что звезда J0524-0336, находящаяся на поздних стадиях своего развития и имеющая размер в 30 раз больше Солнца, содержит аномально высокое количество лития.

Было предложено несколько гипотез для объяснения этого явления. Возможно, звезда находится на неизвестной ранее стадии эволюции или получила литий в результате взаимодействия с другим небесным телом, например, поглотив планету или звезду, богатую этим элементом. Для подтверждения любой из этих гипотез требуются дальнейшее исследование.

Команда планирует продолжить изучение J0524-0336, наблюдая за изменениями ее состава и исследуя различные длины волн, включая инфракрасный свет и радиоволны. Это поможет определить, выбрасывается ли из звезды материал или существует ли вокруг нее пылевой диск, что могло бы указывать на взаимодействие с другим объектом.

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      Александр Еникеев
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