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14:34, 9 августа 2024Наука и техника

Открыты две новые суперземли

arXiv: открыты две новые планеты класса суперземля

Изображение: Tau_heximus

Международная группа астрономов открыла две новые экзопланеты класса суперземля — TOI-6002 b и TOI-5713 b. Результаты наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа TESS, опубликованы в виде препринтов на сайте arXiv.

Экзопланеты вращаются вокруг карликовых звезд спектрального класса M и примерно в два раза превышают размер Земли. Это позволило отнести их к суперземлям — планетам, масса которых больше земной, но не превышает массу Нептуна.

Для подтверждения планетарной природы этих объектов исследователи использовали данные двухминутных наблюдений TESS, а также наземную фотометрию, визуализацию с высоким угловым разрешением и спектроскопические наблюдения.

Экзопланета TOI-6002 b имеет радиус 1,65 радиуса Земли и массу, почти в четыре раза превышающую земную. Ее орбитальный период составляет 10,9 дня, а расстояние до звезды — около 0,06 астрономической единицы. Равновесная температура (без учета влияния атмосферы и недр) на этой планете оценивается в 321,1 кельвина (К).

TOI-5713 b имеет радиус на 77 процентов больше земного и массу около 4,3 массы Земли, ее орбитальный период составляет 10,44 дня, а температура — около 347,2 К.

Несмотря на точные параметры орбит и температур, состав планет остается неясным. Они могут быть как каменистыми мирами, так и планетами с высоким содержанием воды.

Обе планеты расположены за пределами, но близко к внутреннему краю обитаемой зоны своих звезд. Это делает их перспективными объектами для будущих исследований, направленных на изучение эволюции экзопланет и возможности наличия на них жизни.

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      Александр Еникеев
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