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16:06, 9 августа 2024Мир

Тайное разрешение США на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области допустили

Военный аналитик Козюлин: США могут разрешить ВСУ бить ATACMS по Курской области

Фото: Reuters

США могут тайно разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области, заявил научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. Его слова приводит издание «Взгляд».

«Вашингтон вполне может одобрить применение ATACMS для ударов по Курской области. Мы уже видели, как Белый дом разрешил ВСУ применять американские ракеты при обстреле Белгорода», — сказал военный аналитик.

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8 августа 2024

По словам эксперта, Вашингтон в публичном поле может занимать сдержанную позицию в вопросе возможных ракетных ударов по российской территории. «Тем не менее Штаты могут дать добро на удары по Курской области завуалированно, подчеркнув, что Украина вольна сама принимать решения», — добавил Козюлин.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не считают эскалацией вторжение ВСУ в Россию, и заверила, что Вашингтон продолжит поставки вооружений Украине.

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