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19:26, 9 августа 2024Путешествия

Темнокожая блогерша сняла квартиру на Airbnb и пожаловалась на зловещий расистский декор

New York Post: туристка на Airbnb сняла квартиру с висящими на стенах обезьянами

Фото: @tasteofmelanin / TikTok

Темнокожая блогерша сняла квартиру на сервисе для аренды жилья Airbnb и пожаловалась на зловещий расистский декор комнат. Об этом она рассказала в соцсетях, на что обратило внимание издание New York Post.

По словам 23-летней Эрики Уоткинс, стены дома украшали ветки хлопка, на которых висели игрушечные обезьяны. Издание пояснило, что хлопок, сбором которого занимались темнокожие в США, символизирует рабство. А плюшевые игрушки отсылают к многочисленным расправам над темнокожим населением.

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В комментариях пользователи оказались шокированы подобным дизайном квартиры и сравнили его с декорациями к фильму «Прочь» об отношениях межрассовой пары. «Беги оттуда, дорогая», — написал один из юзеров.

Ранее южноафриканская телеведущая Шамисо Мосака, которую сняли с рейса из-за «недисциплинированного» поведения, обвинила авиакомпанию в расизме. Из-за того, что ведущая музыкального канала MTV Base South Africa отказалась соблюдать правила безопасности, пилоты были вынуждены остановить уже работавшие двигатели самолета, и рейс был задержан на 90 минут.

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      Марк Успенский
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