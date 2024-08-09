Трое россиян фиктивно закупили товары в семи странах и вывели за рубеж миллиарды рублей

Жители КЧР фиктивно закупили товары за рубежом и вывели из страны 3 млрд рублей

В Карачаево-Черкессии (КЧР) сотрудники правоохранительных органов выявили факты махинаций с выводом за рубеж свыше трех миллиардов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, все произошло в период с 2017 по 2021 год. Злоумышленники, занимаясь оптовой торговлей текстильным волокном, заключили контракты с компаниями из семи стран мира для поставки пряжи и оборудования на пять миллиардов рублей. Однако товары на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей так и не были ввезены в Россию, а денежные средства – не возвращены.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по статьям 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России») и 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ. Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а третий объявлен в федеральный розыск.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за махинаций с деталями, поставляемыми для военных самолетов Ил-76. Дело возбуждено по статье 201.1 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ в отношении неустановленных должностных лиц «Балашихинского литейно-механического завода».