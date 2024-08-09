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06:46, 9 августа 2024Мир

Украина попросила США разрешить атаковать Курскую область ракетами ATACMS

ВСУ просят Пентагона разрешить атаковать Курскую область ракетами ATACMS

Фото: United States Army / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попросили Пентагон разрешить атаковать Курскую область ракетами большой дальности ATACMS, использование которых по российской территории на данный момент запрещено. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник из окружения украинского лидера.

Как считают в Киеве, это позволит «удержать часть Курской области». Советник украинского президента, пожелавший остаться анонимным, отметил, что в таком случае Украина получит «рычаг давления для переговоров с Россией».

Ранее ВСУ впервые обстреляли Луганск с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. До этого ВСУ атаковали Севастополь. В городе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект, фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома.

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      Марина Совина
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