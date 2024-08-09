В атаке на Курскую область участвует элитная 80-я ДШБр ВСУ, убивавшая пленных

В атаке на Курскую область участвует элитная 80-я десантно-штурмовая бригада (ДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), убивавшая российских пленных. На участие соединения с запада Украины в вылазке в Россию обратило внимание издание Forbes.

«Колонна бронетехники, въехавшая в Курскую область на третий день внезапного нападения Украины на Россию, подтверждает участие одной из самых сильных и быстроходных бригад Украины — 80-й воздушно-штурмовой бригады», — говорится в публикации.

В ноябре 2022 года стало известно, что бойцы 80-й ДШБр причастны к бессудному расстрелу 11 российских военнопленных в районе Макеевки Луганской народной республики. Известно, что подготовкой бригады еще до начала специальной военной операции занимались морские пехотинцы из США.

