В Германии рассказали о разозлившем США решении Турции по России

BZ: активная торговля Турции с Россией вызывает ярость у США

США недовольны торговым сотрудничеством Турции и России. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

В материале отмечается, что торговый оборот между двумя странами лишь увеличился после начала спецоперации на Украине. Авторы полагают, что позиция Турции по сотрудничеству с Россией может привести к высокой напряженности внутри НАТО.

Они также утверждают, что сложившаяся ситуация «приводит в ярость США». Минторг страны уже ввел санкции против турецких компаний, подозреваемых в незаконной торговле с Россией, напоминает издание.

Ранее стало известно, что Вашингтон пригрозил Турции «последствиями» за экспорт технологий в Россию. Американская сторона потребовала от Анкары усерднее работать над ограничением торговли чипами американского производства и другими запчастями, которые могут быть востребованы в РФ.