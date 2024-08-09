В Госдуме отреагировали на возмущение Волочковой сухим законом для артистов

Депутат Хамзаев: сухой закон для артистов направлен на защиту их здоровья

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев отреагировал на возмущение балерины Анастасии Волочковой сухим законом для артистов. Его слова приводит MK.RU.

Парламентарий отметил, что его инициатива направлена на защиту здоровья исполнителей. Он подчеркнул, что запрещенные вещества погубили множество талантливых людей. «Владимир Высоцкий долгое время был бы живым и здоровым, если бы не наркотики — все понимаем и знаем. И много других выдающихся мировых артистов мы потеряли, потому что в их субкультуре наркотики играли доминирующую роль», — пояснил Хамзаев.

Хамзаев также отметил, что Волочкова частично согласна с его позицией. Он напомнил, что балерина выступала против пьяных выходов звезд на сцену. «В этом плане она меня поддержала Нам всем надо вместе навалиться на проблему и навести порядок», — заключил депутат.

Ранее Волочкова скептически отнеслась к идее проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед выступлениями. Танцовщица назвала подобные тесты унизительными для звезд.