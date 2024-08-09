В Липецке после атаки БПЛА подготовили дополнительные пункты временного размещения

Артамонов сообщил, что ПВР в Липецке могут принять около 4,8 тысячи человек

В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения (ПВР) после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на область. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В случае необходимости они [ПВР] готовы принять порядка 4800 человек», — уточнил он.

ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на пятницу, 9 августа. Регион подвергся атаке дронов, на его территории впоследствии произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

Ранее стало известно, что на фоне атаки на Липецк в соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения с призывом к местным жителям покинуть город. Артамонов, комментируя ситуацию, назвал их фейковыми и призвал население не поддаваться панике.