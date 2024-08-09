В МИД заявили о наращивании Украиной террористической активности

Захарова: Киев продолжает наращивать террористическую активность

Киев продолжает наращивать террористическую активность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она указала на продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам и мирным жителям на территории России, подчеркнув, что российские власти планируют и дальше поднимать «тему варварских действий» Киева и его спонсоров на площадках международных организаций, в том числе в ООН.

В Курской области четвертые сутки идут бои с украинскими войсками. ВСУ несут потери в живой силе и технике, однако их подразделения по-прежнему находятся на территории региона. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, оперативная обстановка там остается сложной.