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17:58, 9 августа 2024Бывший СССР

В МИД заявили о наращивании Украиной террористической активности

Захарова: Киев продолжает наращивать террористическую активность

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Киев продолжает наращивать террористическую активность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она указала на продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам и мирным жителям на территории России, подчеркнув, что российские власти планируют и дальше поднимать «тему варварских действий» Киева и его спонсоров на площадках международных организаций, в том числе в ООН.

В Курской области четвертые сутки идут бои с украинскими войсками. ВСУ несут потери в живой силе и технике, однако их подразделения по-прежнему находятся на территории региона. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, оперативная обстановка там остается сложной.

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