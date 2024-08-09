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10:15, 9 августа 2024Силовые структуры

В отношении россиянина завели дело за поджог возлюбленной во время ссоры

В Подмосковье следователи завели дело против мужчины за поджог сожительницы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Московской области следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига углей и поджег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, 7 августа подозреваемый во время ссоры с сожительницей избил ее, затем вылил на нее средство для розжига и поджог. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об инциденте сообщалось 8 августа. По предварительной информации, в момент конфликта мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

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