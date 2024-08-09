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11:09, 9 августа 2024Россия

В России отреагировали на использование ВСУ немецкого оружия в Курской области

Крымский депутат Шонус: в Германии не вынесли уроков из Курской битвы

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Германии не вынесли исторических уроков, преподанных армией Советского Союза в ходе Курской битвы в 1943 году. Об этом заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, отреагировав в беседе с РИА Новости на данные об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкого оружия при атаке на Курскую область.

Как пишет агентство, о том, что в российском регионе заметили минимум три немецких броне-пехотных машины Marder, сообщило издание Bild. Комментируя эту информацию, Шонус напомнил, что в 1943 году советская армия сорвала крупной наступление фашистских войск, освободив в ходе Курской битвы Харьков.

«Киевский режим не спасет никакое западное оружие. А Западу еще предстоит раскаиваться за то, что снабжал киевских террористов оружием», — считает политик.

Ранее депутат бундестага Маркус Фабер заявил, что ВСУ могут использовать немецкие танки на территории России, так как передача Украине оружия означает, что Киев может распоряжаться им по своему усмотрению. Он подчеркнул, что это также касается танков Leopard 2.

Утром 6 августа Украина атаковала Курскую область. Под массированный обстрел попал приграничный город Суджа, после чего бойцы ВСУ при поддержке танков и боевых бронемашин начали штурм государственной границы, проникнув на территорию России. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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