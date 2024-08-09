Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 9 августа 2024Россия

В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

Сенатор Джабаров назвал циничной поддержку США атаки ВСУ на Курскую область

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Поддержка США атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область цинична, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на позицию Вашингтона.

«Это блеф и бред. Это типичная циничная позиция Вашингтона. Я посмотрел бы, если бы на месте России была Америка, они сейчас разбомбили бы всю Украину ядерным оружием, американцы бы не церемонились? в отличие от нас. Я думаю, американцы прекрасно знали, что готовится подобная вылазка, они ее финансируют и оружием, и деньгами, и поставками боеприпасов. Я думаю, вместе с американцами это делали и другие страны НАТО», — сказал сенатор.

Что касается небольшого успеха ВСУ, которые вероломно вторглись на исконную территорию России, то это все временно. Эти части будут либо окружены и уничтожены, либо вытеснены за территорию Российской Федерации

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, Вашингтон расценивает действия Украины как «защиту от атак из этого региона», что «укладывается в политику США». Она добавила, что удары американским оружием по российскому региону не противоречит политике США.

Бои в Курской области идут с 6 августа, когда ВСУ с помощью тяжелой техники прорвались через границу. Местные жители вынуждены покидать свои дома из-за обстрелов. При атаках пострадали 66 мирных граждан, среди них 9 детей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      Нашедший на дороге раненого Поддубного мужчина рассказал о спасении военкора

      Популярные марки тампонов признали вызывающими рак и бесплодие

      Российские следователи завершили дела иностранных наемников из ВСУ

      Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

      Россиянок научили сохранять свежесть прически в жару

      В сети высмеяли внешность Собчак на новом видео фразой «передоз ботокса»

      В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

      Египетского борца задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

      Мошенник обманул научного сотрудника ФИЦ РАН на 2,3 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше