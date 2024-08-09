В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

Сенатор Джабаров назвал циничной поддержку США атаки ВСУ на Курскую область

Поддержка США атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область цинична, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на позицию Вашингтона.

«Это блеф и бред. Это типичная циничная позиция Вашингтона. Я посмотрел бы, если бы на месте России была Америка, они сейчас разбомбили бы всю Украину ядерным оружием, американцы бы не церемонились? в отличие от нас. Я думаю, американцы прекрасно знали, что готовится подобная вылазка, они ее финансируют и оружием, и деньгами, и поставками боеприпасов. Я думаю, вместе с американцами это делали и другие страны НАТО», — сказал сенатор.

Что касается небольшого успеха ВСУ, которые вероломно вторглись на исконную территорию России, то это все временно. Эти части будут либо окружены и уничтожены, либо вытеснены за территорию Российской Федерации Владимир Джабаров российский сенатор

Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, Вашингтон расценивает действия Украины как «защиту от атак из этого региона», что «укладывается в политику США». Она добавила, что удары американским оружием по российскому региону не противоречит политике США.

Бои в Курской области идут с 6 августа, когда ВСУ с помощью тяжелой техники прорвались через границу. Местные жители вынуждены покидать свои дома из-за обстрелов. При атаках пострадали 66 мирных граждан, среди них 9 детей.