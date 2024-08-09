Поддержка США атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область цинична, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на позицию Вашингтона.
«Это блеф и бред. Это типичная циничная позиция Вашингтона. Я посмотрел бы, если бы на месте России была Америка, они сейчас разбомбили бы всю Украину ядерным оружием, американцы бы не церемонились? в отличие от нас. Я думаю, американцы прекрасно знали, что готовится подобная вылазка, они ее финансируют и оружием, и деньгами, и поставками боеприпасов. Я думаю, вместе с американцами это делали и другие страны НАТО», — сказал сенатор.
Что касается небольшого успеха ВСУ, которые вероломно вторглись на исконную территорию России, то это все временно. Эти части будут либо окружены и уничтожены, либо вытеснены за территорию Российской Федерации
Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, Вашингтон расценивает действия Украины как «защиту от атак из этого региона», что «укладывается в политику США». Она добавила, что удары американским оружием по российскому региону не противоречит политике США.
Бои в Курской области идут с 6 августа, когда ВСУ с помощью тяжелой техники прорвались через границу. Местные жители вынуждены покидать свои дома из-за обстрелов. При атаках пострадали 66 мирных граждан, среди них 9 детей.