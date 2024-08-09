В России выпустили монеты с морщинистокрылой жужелицей

Банк России выпустил в обращение серебряные монеты серии «Красная книга»

Банк России 9 августа выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом два рубля серии «Красная книга», сообщает пресс-служба регулятора.

На монетах, каждая из которых представлена пятитысячным тиражом и содержит 15,55 грамма драгоценного металла, изображены птица дикуша, напоминающее хорька млекопитающее перевязка, а также морщинистокрылая жужелица. Последняя является видом жуков, который в России встречается на Южных Курильских островах. На оборотной стороне монеты размещено рельефное изображение морщинистокрылой жужелицы, сидящей на растении, выполненное в технике лазерного матирования, говорится в материалах.

Отмечается, что монеты изготовлены качеством «пруф», имеют рифленую боковую поверхность и являются законным средством наличного платежа на территории РФ, обязательным к приему по номиналу без каких-либо ограничений.

Центробанк регулярно выпускает памятные монеты, посвященные различным событиям, городам, профессиям, людям, артефактам и явлениям науки и культуры. Так, в июле этого года была представлена серебряная монета номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя», а в декабре — посвященная 100-летию со дня рождения кинорежиссера Леонида Гайдая.