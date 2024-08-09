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08:32, 9 августа 2024Экономика

В России вырос дефицит федерального бюджета

В январе-июле 2024 дефицит федерального бюджета РФ составил 0,7 %

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В июле в России вырос размер накопленного дефицита федерального бюджета, пишет «Коммерсантъ». В сравнении с 0,5 процента по итогам первого полугодия за семь месяцев 2024 года показатель составил 0,7 процента, что связано с несущественным сокращением месячных доходов к июню при некотором увеличении расходов, указывает издание.

В годовом сравнении по итогам семи месяцев доходы бюджета относительно января-июля 2023-го выросли на 36 процентов при увеличении трат на 23 процента. Дефицит в 1,36 триллиона рублей вдвое отстает от прошлого уровня в 2,59 триллиона (1,5 процента) и укладывается в запланированные показатели, следует из данных Минфина РФ.

Согласно утвержденным властями поправкам, увеличившим расходы главного финансового документа страны на 522 миллиарда, за год дефицит вырастет до 2,12 триллиона рублей.

Ранее Федеральное казначейство заявило, что в январе-июне текущего года консолидированный бюджет РФ, состоящий из федерального бюджета, свода консолидированных бюджетов страны, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, включая территориальные, был исполнен с профицитом в 126 миллиардов рублей при полугодовых расходах в 32,657 триллиона рублей и доходах в 32,783 триллиона.

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      Дмитрий Воронин
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