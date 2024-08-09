В российской квартире обнаружили схрон с арсеналом оружия и украинской формой

Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием и украинской формой в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78.ru».
По данным издания, тайник был найден в ходе обысков по уголовному делу о незаконном обороте оружия. Оперативники проверяли квартиру, расположенную на Кадетской линии Васильевского острова, и обнаружили схрон.
Внутри него находился целый арсенал оружия – шесть гранат, хранившихся в разобранном виде, и 14 автоматов – и украинская форма.
Ранее силовики в Запорожской области нашли незаконный арсенал и наличность в доме 60-летнего жителя поселка Черниговка. На оперативном видео, предоставленном пресс-службой МВД России, были видны ящики, где хранились пистолеты и гранаты, а также деньги в стеклянных банках.