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08:24, 9 августа 2024Силовые структуры

В российской квартире обнаружили схрон с арсеналом оружия и украинской формой

В Петербурге силовики нашли тайник с оружием и украинской формой в ходе обысков

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием и украинской формой в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78.ru».

По данным издания, тайник был найден в ходе обысков по уголовному делу о незаконном обороте оружия. Оперативники проверяли квартиру, расположенную на Кадетской линии Васильевского острова, и обнаружили схрон.

Внутри него находился целый арсенал оружия – шесть гранат, хранившихся в разобранном виде, и 14 автоматов – и украинская форма.

Ранее силовики в Запорожской области нашли незаконный арсенал и наличность в доме 60-летнего жителя поселка Черниговка. На оперативном видео, предоставленном пресс-службой МВД России, были видны ящики, где хранились пистолеты и гранаты, а также деньги в стеклянных банках.

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      Олеся Мицкевич
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