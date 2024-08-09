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16:23, 9 августа 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера на фото с отдыха

Фото: @kevincostner

В сети восхитились внешностью американского актера, режиссера и музыканта Кевина Костнера на фото с отдыха. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

69-летнего артиста запечатлели на яхте во время путешествия по Европе. Он предстал на полученных кадрах в наряде белого цвета, который состоял из рубашки с короткими рукавами и шортов выше колена. Также артист примерил футболку синего цвета и солнцезащитные очки.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Все еще выглядит отлично!», «Красивый мужчина», «Старость ему к лицу», «Привлекательный и в хорошей форме», «Надеюсь, в 70 лет я буду выглядеть так же круто», — написали юзеры.

Ранее в августе 46-летний британский актер Том Харди попал в объектив папарацци во время похода в спортзал и вызвал споры в сети.

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      Алина Гостева
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