В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера на фото с отдыха

В сети восхитились внешностью американского актера, режиссера и музыканта Кевина Костнера на фото с отдыха. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

69-летнего артиста запечатлели на яхте во время путешествия по Европе. Он предстал на полученных кадрах в наряде белого цвета, который состоял из рубашки с короткими рукавами и шортов выше колена. Также артист примерил футболку синего цвета и солнцезащитные очки.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Все еще выглядит отлично!», «Красивый мужчина», «Старость ему к лицу», «Привлекательный и в хорошей форме», «Надеюсь, в 70 лет я буду выглядеть так же круто», — написали юзеры.

Ранее в августе 46-летний британский актер Том Харди попал в объектив папарацци во время похода в спортзал и вызвал споры в сети.