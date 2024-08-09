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08:14, 9 августа 2024Мир

В США раскрыли причину нежелания Харрис давать интервью

NYT: интервью несут большие риски для кампании Харрис

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Интервью несут большие риски для предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис на начальном этапе, поэтому сейчас она делает акцент на других способах агитации. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на ряд политических стратегов.

«Некоторые политические стратеги говорят, что госпожа Харрис делает именно то, что ей следует делать (...) Большие интервью на ранней стадии выдвижения кандидатуры также несут в себе большие риски: вспомните фиаско [кандидата в вице-президенты США на выборах 2008 года] Сары Пэйлин с Кэти Курик», — отмечается в материале.

Также сообщается, что ряд прошлых интервью Харрис не были удачными. В частности, ее появление на NBC в 2021 году «вызвало обеспокоенность в администрации президента США Джо Байдена». Однако на данный момент времени она наладила контакты с многими журналистами.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность. Политик подчеркнул, что в случае победы кандидата от Демократической партии США «Америка будет уничтожена».

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      Максим Габриелян
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