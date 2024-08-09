В США заявили о росте продаж своего оружия из-за конфликта на Украине

Пентагон: продажа оружия США к концу 2024 года может превысить 100 млрд долларов

Доход США от продажи оружия другим странам может превысить 100 миллиардов долларов к концу 2024 финансового года, спрос на который вырос после начала поставок американских вооружений Украине. Об этом сообщает Пентагон на своем официальном сайте.

«В 2022 году продажи оружия составили 49 миллиардов долларов, в 2023 году — 66,2 миллиарда. Но уже в 2024 финансовом году (заканчивается в США в 30 сентября — прим. «Ленты.ру») продажи оружия за рубеж уже составили более 80 миллиардов долларов, а к концу года могут составить более 100 миллиардов», — отмечается в заявлении.

В Пентагоне подчеркнули, что спрос на американское оружие в мире начал расти после того, как Вашингтон начал поставлять вооружения Украине в 2022 году.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что использование американского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по Курской области не противоречит политике США. Она пояснила, что Вашингтон расценивает эту вылазку как «действия по защите от атак из этого региона», что «укладывается в политику США».