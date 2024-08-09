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02:06, 9 августа 2024Мир

В США заявили об отсутствии у Ирана оснований для удара по Израилю

Белый дом: Иран не имеет легитимных оснований для удара по Израилю

Фото: White House / Global Look Press

Иран не имеет оснований для нанесения удара по Израилю. Об этом в четверг, 8 августа, журналистам рассказал высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

«У Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю», — сказал неназванный чиновник. Он прокомментировал возможность начала полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Власти США уже предупредили Иран о серьезных экономических рисках в случае, если Тегеран решит нанести удар по Израилю. По данным Wall Street Journal (WSJ), Вашингтон «четко дал понять» Ирану, что ответный удар по Израилю несет серьезную угрозу значительной эскалации в регионе.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании. Он подчеркнул, что Израиль планирует превратить весь Ближний Восток в зону вооруженного конфликта.

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      Артём Верейкин
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