В восьми реках российского региона опасно изменился состав воды

В восьми тюменских реках обнаружили экстремально высокое содержание марганца

В восьми реках Тюмени экологи обнаружили экстремальное содержание марганца. Об опасном изменении состава воды сообщает портал 72.RU.

По словам специалистов, повышенная концентрация марганца и азота нитритного была выявлена в реке Тура в районе Салаирки и Тюмени, а также в реке Ук в районе Заводоуковска, реке Иска в районе Велижан, в реках Тобол и Пышма вблизи сел Иевлево и Богандинка. Причины произошедшего и точные цифры специалисты не назвали.

Ранее река Чертановка в Битцевском лесу на юго-западе Москвы окрасилась в ярко-зеленый цвет. На сделанных очевидцами кадрах видно, что вода стала нехарактерного кислотного цвета и будто светится на фоне окружающих деревьев и незагрязненного участка воды.

До этого на поверхности реки Сходни на северо-западе столицы образовалось масляное пятно. Загрязнение было обнаружено в районе владения 32 по улице Василия Петушкова. Выяснилось, что выше по течению в реку слили дизельное топливо.