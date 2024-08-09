В зоне СВО начали тестирование новейшей самоходки для ВДВ

Президент «Калашникова»: в зоне СВО уже тестируется самоходка для ВДВ «Лотос»

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине начали тестировать новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» для Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщил ТАСС президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Он уточнил, что «Лотос» создается для замены в артиллерийских подразделениях и частях Воздушно-десантных войск САО «Нона», состоящей на вооружении с 1981 года. По словам Лушникова, орудие уже прошло испытания более чем по 130 видам проверок, в том числе на дальность стрельбы и транспортировку. «Любой военный эксперт подтвердит вам, что наивысший экзамен, который обязано выдержать каждое оружие, — это проверка боевыми действиями. Так вот, на вопрос о том, когда орудие действительно может начать работать на нашу армию, отвечу, что оно уже работает на нашу армию, проходя свою проверку в зоне СВО», — отметил он.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал преимущества российского «Лотоса». Он уточнил, что самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» можно использовать в качестве миномета или гаубицы в зависимости от углов возвышения орудия.