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16:36, 2 апреля 2024Наука и техника

Названы преимущества российского «Лотоса»

Леонков: российское САО «Лотос» можно использовать как миномет и гаубицу

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российское самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» можно использовать в качестве миномета или гаубицы в зависимости от углов возвышения орудия. Преимущества установки назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«Орудие универсальное, позволяет применять большинство 120-миллиметровых боеприпасов и закидывает их на дальность порядка 13 километров. При этом скорострельность этого орудия составляет 6–8 выстрелов в минуту, что в принципе достаточно для огневой поддержки», — сказал он.

Также САО получило активную защиту, которая сбивает прицелы высокоточных средств поражения противника.

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Машину на шасси плавающей БМД-4М впервые представили на форуме «Армия-2017». Легкая установка с противопульным бронированием получила орудие калибра 120 миллиметров, которое сочетает основные возможности пушки, гаубицы и миномета.

Ранее в апреле издание Interia писало, что Вооруженные силы России намерены применить в рамках специальной военной операции САО 2С42 для прорыва обороны противника.

В декабре источник ТАСС сообщил, что государственные испытания САО «Лотос» состоятся весной 2024 года. Он отметил, что госиспытания перенесли с осени 2023 года из-за доработки башни.

ЖЗЛ
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      Даниил Иринин
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