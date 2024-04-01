Россия приготовила против ВСУ новое оружие

Interia: ВС России применят против ВСУ САО 2С42 «Лотос»

Вооруженные силы России (ВС РФ) намерены применить в рамках специальной военной операции (СВО) новейшую самоходную артиллерию. Об этом сообщает польское издание Interia.

«Российская армия наконец-то хочет прорвать оборону Украины. Для этой цели Кремль готовится использовать по-настоящему мощное оружие», — описали журналисты медиа САО 2С42 «Лотос». По словам авторов, новейшая самоходная артиллерия прошла испытания всего четыре года назад, и совсем скоро ее применят против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В материале говорится, что «Лотос» имеет массу не более 18 тонн, запас хода — не менее 500 километров. Максимальная скорость САО составляет 70 километров в час. Машина стреляет на расстоянии до 13 километров, может вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. САО 2С42 «Лотос» подходит для десантирования с парашютом, также она может проходить водные препятствия.

По словам журналистов польского издания, до этого в сети не было никаких материалов про «Лотос». На появившихся в интернете фотографиях самоходная артиллерия имеет защиту от дронов-камикадзе. «Для украинских солдат наступают тяжелые времена», — подытожили специалисты Interia.

Ранее стало известно, что российские бойцы в зоне СВО начали применять систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Орнитолог-1М+». Устройство, способное разряжать аккумуляторные батареи беспилотников, изготовлено энтузиастами из Краснодара.